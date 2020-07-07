Проведение единого государственного экзамена

Владимир Уйба ознакомился с ходом проведения единого государственного экзамена.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми 6 июля посетил школу № 16 в Сыктывкаре, где выпускники сдавали экзамен по русскому языку.

Владимиру Уйба показали, как организован пропуск школьников в пункт проведения ЕГЭ, как соблюдаются меры санитарной безопасности при входе и при рассадке в аудиториях.

Напомним, в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции сроки проведения единого государственного экзамена были перенесены на позднее время: основной период сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля и завершится 25 июля, дополнительный пройдет с 3 по 8 августа.

https://rkomi.ru/news/85218/