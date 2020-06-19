Совещание с компанией «Российский экологический оператор»

По инициативе Владимира Уйба Российский экологический оператор поможет Коми наладить систему обращения с ТКО.

18 июня, исполняющий обязанности Главы Республики Коми провёл встречу с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Ильёй Гудковым, его заместителем Иваном Вагариным.

Представители ППК «Российский экологический оператор» прибыли в республику по приглашению Владимира Уйба. С просьбой оказать экспертную поддержку региону в «донастройке» реформы отрасли обращения с ТКО, которая была запущена в 2018 году и сразу вызвала большой общественный резонанс, врио Главы Республики Коми обратился к вице-премьеру Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.

https://rkomi.ru/news/84922/