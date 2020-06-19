Рабочая встреча с профсоюзными лидерами Республики Коми

Владимир Уйба встретился с профсоюзными лидерами Республики Коми.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми 17 июня провёл рабочую встречу с председателем Союза организаций профсоюзов «Федерации профсоюзов Республики Коми» Людмилой Ляшенковой и председателем Общественной организации профессионального союза работников жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Владимиром Толмачевым. На встрече также присутствовал заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин.

Людмила Ляшенкова рассказала о деятельности профсоюзных организаций региона, предложив Владимиру Уйба провести, как только позволит эпидситуация, рабочую встречу с руководителями всех отраслевых профсоюзов республики и с участием министерств для того, чтобы детально обсудить вопросы взаимодействия и дальнейшего сотрудничества. Врио Главы Республики Коми предложение поддержал.

В ходе нынешней встречи основное внимание было уделено вопросам подготовки к заключению Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми на 2021 – 2023 годы.

https://rkomi.ru/news/84923/