Рабочая встреча с сотрудниками Центра медицины катастроф Республики Коми

Владимир Уйба встретился с сотрудниками Центра медицины катастроф Республики Коми.

В ходе встречи, которая состоялась 1 июня, исполняющий обязанности Главы Республики Коми поблагодарил медиков за работу и помощь пациентам, сопряжённые с риском для здоровья, а также ответил на вопросы.

Основная тема встречи касалась стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с диагнозом COVID-19. Порядок выплат и их размеры установлены Постановлениями Правительства Российской Федерации № 415 и № 484, а также Постановлением Правительства Республики Коми № 140.

https://rkomi.ru/news/84555/