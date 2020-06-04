Республиканский оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции

В Коми будет введена система автоматизированного учёта вахтовиков.

Такое решение принято на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 2 июня. Заседание провёл исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба.

Электронный реестр поможет автоматизировать учёт лиц, приезжающих в республику на работу. В нём будет содержаться информация о том, когда человек приехал на территорию Коми, где проходит обсервацию, каково его состояние – находится в обсерваторе или приступил к трудовой деятельности.

Также система поможет сформировать план проверок этих обсерваторов на соответствие требованиям санитарных норм.

Как сообщила начальник Управления цифрового развития, связи и рекламы Администрации Главы Республики Коми Кристина Майнина, на разработку и запуск пилотного проекта потребуется неделя. Помимо технических, нужно решить организационные и правовые вопросы. В частности, определить ответственность за предоставление в систему недостоверных данных. Пилотными муниципальными образованиями станут Воркута и Усинск.

https://rkomi.ru/news/84583/