Посещение Федерального исследовательского центр «Коми научный центр Уральского отделения РАН»

Владимир Уйба ознакомился с инновационными разработками Коми научного центра.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми 8 июня посетил Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук».

Напомним, ранее Владимир Уйба провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности директора Коми научного центра Алексеем Самариным, на которой обсуждались вопросы развития науки и реализации научно-образовательного потенциала республики. Врио Главы Республики Коми выразил желание посетить учреждение и встретиться с коллективом научного учреждения.

В ходе визита Владимир Уйба посетил Музей геологии А.А. Чернова в институте геологии, ознакомился с лабораторным комплексом институтов химии и физиологии, инновационными разработками, а также заслушал информацию от директоров всех обособленных подразделений об основных направлениях деятельности.

На встрече с учёными Владимир Уйба подчеркнул, что комплексное развитие Республики Коми неразрывно связано с наукой и прикладными исследованиями. Чтобы реализовать экономический и промышленный потенциал региона, необходимо внедрять современные технологические решения.

https://rkomi.ru/news/84718/