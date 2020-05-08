Вуктыл: свидетели Победы. Серяпова Р.П.

9 Мая мы отмечаем славный юбилей Великой Победы – 75 лет. В рамках подготовки к этому большому празднику «ВТК-24» оцифровывает архивы, которые готовили наши коллеги 25 лет назад. И сегодня речь пойдёт о людях, которые не просто жили рядом с нами, строили наш город, тянули нитки газопровода, но и стали свидетелями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Мы предлагаем вашему вниманию интервью Раисы Петровны Серяповой (Стреловой), которое она дала нашим коллегам в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Раиса Петровна родилась 23 февраля 1931 года, а в 1942-м стала партизанкой, ухаживала за ранеными и бегала узнавать новости с соседнюю деревню. После освобождения Смоленска в 1943 году их партизанский отряд расформировали. В Вуктыльский район Раиса Петровна с семьей переехала в 1964 году, а в Вуктыл в 1995-м. Раиса Петровна – живой свидетель событий Великой Отечественной войны, который живёт рядом с нами. Мы желаем ей крепкого здоровья на долгие годы, любви и заботы близких, а также мирного неба над головой. С Днём Победы!