Крайняя подлёдная рыбалка Экстремальные условия Сезон 2019 — 2020 закрыт !

Где и с кем мы открывали этот зимний сезон, там же и закрыли. Всё повторяется. Те же проблемы с разлитыми непроходимыми речками. Всё такой же опасный лёд. Только полгода назад он был первым, а теперь он последний. До следующего зимнего сезона ! Да здравствует открытая вода ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283