Закрытие зимнего сезона 2019 — 2020 Последний лёд Часть 3 Конец зимней сказке

Вот и пришла пора расставаться с этим прекрасным озером. И пусть на этот раз оно не захотело с нами делиться рыбой, но отдых получился на 5+ ,несмотря на непогоду. Мы сюда ещё вернёмся ! Первую часть нашей поездки можно посмотреть здесь : https://youtu.be/E-Amd0eefow Вторая часть : https://youtu.be/BL2MvLY3_L8 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283