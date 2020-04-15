ВТК-24 | Вуктыл | О дистанционном обучении

С 13 апреля в школах городского округа «Вуктыл» возобновилось дистанционное обучение. Новый способ занятий на данном этапе вызывает вопросы у школьников, их мам и пап и даже учителей. Мы обратились к Любови Политовой, директору школы №2 им.Г.В.Кравченко, и задали ей вопросы, которые чаще всего звучат от учеников и их родителей.

Смотрите в нашем видео:

00:42 — Родителей волнует вопрос, как будет организованно дистанционное обучение, в каком формате?

02:46 — Будет ли сохранено расписание, по которому привыкли заниматься дети? Если нет, то как как будут проходить уроки?

04:31 — У родителей есть сомнения, что педагоги смогут быстро реагировать на вопросы детей?

08:24 — Как будут проверяться выполненные задания и как долго будет ребенок ждать ответ?

09:45 — Очень много в социальных сетях пишут об образовательных платформах. Расскажите, пожалуйста, что это такое?

14:05 — Как будет организованно дистанционное обучение, если у ребенка нет технической возможности (например, в деревне нет компьютера)?

16:40 — На подготовку к дистанционному обучению было более 2-х недель. Как школы подготовились? Обучены ли учителя?

20:56 — Как будут оцениваться школьники по окончанию учебного года, учитывая, что последняя четверть частично проходит дистанционно?