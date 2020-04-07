На четыре дня в тайгу Подальше от коронавируса Часть 5 Завершение

Вот и подошла к концу наша таёжная сказка.Снасти собраны, дрова приготовлены,рюкзаки упакованы. Но мы не говорим этому озеру : — прощай. Мы говорим ему : — До свидания ! Мы сюда ещё обязательно вернёмся ! Где купить сапоги «Медведь»с шипами https://www.vezdekhod.com/gde-kypit-v… Заказать мотобуксировщик Ураган : https://vk.com/buks1ru скидка по промокоду : «Рыбак Коми» 4% На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283