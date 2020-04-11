Дальняя рыбалка на ХАРИУСА Часть 1

Весна идёт полным ходом. И совсем скоро лесные речки освободятся от ледяного покрова. Но пока есть лёд, будут и поездки на рыбалку. На этот раз нас ждёт рыбалка на Хариуса в дружной компании, жизнь в тайге, в лесной избе. Канал Руслана Шемякина https://www.youtube.com/channel/UC9Omlbb17r_o7WwQsyvGV-A Где купить сапоги «Медведь»с шипами https://www.vezdekhod.com/gde-kypit-v… Заказать мотобуксировщик Ураган : https://vk.com/buks1ru скидка по промокоду : «Рыбак Коми» 4% На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283