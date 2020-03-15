Введение режима повышенной готовности

В Республике Коми с 16 марта вводится режим повышенной готовности.

В республике для защиты граждан от распространения новой коронавирусной инфекции усилят меры безопасности. Соответствующий Указ сегодня, 15 марта, подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции в Республике Коми Указом Главы Республики Коми Сергея Гапликова с 00:00 часов 16 марта вводится режим функционирования «повышенная готовность».

http://rkomi.ru/news/82513/