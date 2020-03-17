Межведомственный штаб по противодействию коронавирусной инфекции

В Коми появится единый источник официальной информации о коронавирусе.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл заседание Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

С докладом по ситуации с коронавирусом в Республике Коми выступила Главный государственный санитарный врач по Республике Коми Людмила Глушкова. По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 16 марта, под медицинским наблюдением находится 101 человек, сняты с наблюдения 35 человек. Шесть человек помещались в медицинские стационары с признаками заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию в связи с тем, что они вернулись из неблагополучных стран, в основном из Китая и Италии. Пять человек уже выздоровели и выписаны. У одного пациента подтвердился анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Он проходит лечение в инфекционном стационаре, чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Об исполнении Указа Главы Республики Коми о введении в регионе режима повышенной готовности проинформировали вице-премьер регионального Правительства Илья Семяшкин, министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин, заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Константин Баранов, министр образования, науки и молодёжной политики Наталья Якимова, министр физической культуры и спорта Николай Бережной, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, представители правоохранительных органов.

В ходе заседания Сергей Гапликов дал ряд поручений Штабу по принятию оперативных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

http://rkomi.ru/news/82595/

http://rkomi.ru/news/82596/