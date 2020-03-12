Рабочая встреча со спецпредставителем Президента России Михаилом Швыдким

Республика Коми заинтересована в развитии международного сотрудничества в сфере культуры.

Эту тему, а также вопросы участия региона в федеральных проектах и подготовки к 100-летию Коми обсудили глава республики Сергей Гапликов и специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Рабочая встреча состоялась сегодня, 12 марта, в рамках III Северного культурного форума, который проходит в эти дни в Сыктывкаре.

http://rkomi.ru/news/82472/