Подписание соглашения с АО «РУССКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»

Правительство Коми и АО «РУСМИНРЕСУРСЫ» договорились о создании в республике национального горнопромышленного кластера.

11 марта Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор АО «РУССКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» Алексей Новиков подписали соглашение между Правительством региона и компанией о комплексном освоении месторождений титанового, кварцевого и других видов минерального сырья, расположенных на территории Республики Коми.

Кластер планируется создать на базе инвестиционного проекта «Строительство вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения», реализуемого Группой компаний «РУСТИТАН». Контур национального горнопромышленного кластера (НГПК) и состав его участников будет увеличиваться за счёт новых проектов, планируемых к реализации на территории Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/82460/