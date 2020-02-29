Увеличен грантовый фонд Главы Республики Коми в области культуры и искусства.

Тему грантовой поддержки в республике рассмотрели 27 февраля на заседании регионального Правительства, которое провёл Первый вице-премьер Михаил Порядин.

«Грантовая поддержка является одним из значимых инструментов в реализации инициатив в различных сферах. Поэтому мы не просто ежегодно сохраняем этот вид поддержки, а находим возможности для её расширения и увеличения. Как вы знаете, по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова в этом году вдвое увеличено финансирование грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – до 75 миллионов рублей», — отметил Михаил Порядин.

Грантовая поддержка Главы Республики Коми в области культуры и искусства и в области народных художественных промыслов оказывается по 6 направлениям: театральное искусство и концертная деятельность, библиотечное дело, музейное дело, культурно-досуговая деятельность, молодёжные инициативы в сфере культуры и искусства, народные художественные промыслы. На 2020 год предусмотрено финансовое обеспечение грантов Главы Республики Коми на общую сумму 22,6 млн рублей, что на 10 млн рублей больше по сравнению с прошлым годом.

http://rkomi.ru/news/82181/