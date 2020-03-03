Митинг, посвящённый памяти жертв политических репрессий

В Сыктывкаре почтили память жертв политических репрессий.

Сегодня, 3 марта, в Сыктывкар прибыла Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Делегацию возглавляет Советник Президента Российской Федерации, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель группы Валерий Фадеев.

В рамках визита представители Межведомственной рабочей группы возложили цветы к Памятнику-часовне жертвам политических репрессий и почтили их память. В мероприятии принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/82282/