Сергей Гапликов вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые в республике юбилейные медали.

21 февраля состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества. С наступающим праздником военнослужащих, ветеранов войны и Вооруженных Сил поздравил Глава Республики Коми.

Глава республики подчеркнул, что Вооружённые Силы всегда решали важнейшие задачи по обеспечению национальных интересов России, обеспечивали мир и покой граждан. В истории вооруженных сил России немало славных побед. Самой значимой из них всегда будет победа в Великой Отечественной войне.

http://rkomi.ru/news/82065/