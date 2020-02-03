«Точка роста» при Выльгортской средней школе № 2 им. В.П. Налимова

Нацпроект «Образование»: в 2020 году в школах Коми откроется ещё 49 «Точек роста».

Первые Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появились в прошлом году на базе 22 школ республики. Три из них – в Сыктывдинском районе. Сегодня, 1 февраля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов ознакомился с работой «Точки роста», созданной при Выльгортской средней школе № 2 им. В.П. Налимова.

В инновационных образовательных центрах, таких как в Выльгортской школе № 2 им. В.П. Налимова, детей обучают информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности с применением новейших методик и современного оборудования. В выльгортской «Точке роста» по предметам и дополнительным образовательным программам занимается более 300 школьников.

Центр располагается в двух помещениях с шахматной и медиазоной. Он обеспечен оборудованием для оказания первой помощи, ручных инструментов, квадрокоптеров, промышленного, компьютерного оборудования, 3D-принтеров и другим.

http://rkomi.ru/news/81558/