Рабочая встреча с руководителем администрации Удорского района Николаем Жилиным

В Удорском районе построят новый участок дороги Вожский – Мозындор.

Он заменит временно построенную «школьную перемычку». Решение об этом принял Глава Республики Коми Сергей Гапликов на рабочей встрече с руководителем администрации Удорского района Николаем Жилиным.

На встрече обсудили вопросы приведения в нормативное состояние дорог республиканского значения на территории муниципалитета. В их числе — так называемая «школьная перемычка», которая связывает Вожский с Мозындором. Её протяжённость 13 километров. Этот участок – временный, пока не построят новую дорогу. По словам Николая Жилина, необходимость капитального строительства назрела – подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Предварительная стоимость работ – 922 миллиона рублей.

http://rkomi.ru/news/81574/