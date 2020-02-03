Строительство детского сада в селе Выльгорт

В селе Выльгорт Сыктывдинского района строят детский сад на 270 мест.

Сегодня, 1 февраля, объект посетил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. В ходе рабочей поездки в Сыктывдинский район руководитель региона проверил ход строительных работ.

Строительство детского сада в Выльгорте ведётся в рамках исполнения задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Этой темы глава государства коснулся и в январском послании Федеральному Собранию Российской Федерации.

В настоящее время дошкольное образование для детей ясельного возраста полностью доступно в 16 муниципалитетах республики. В Сыктывкаре, Сыктывдинском, Корткеросском и Усть-Куломском районах работа по решению поставленной Президентом задачи ещё продолжается. При этом все дети в возрасте от 3 до 7 лет имеют возможность посещать дошкольные образовательные учреждения Республики Коми.

Детский сад в Выльгорте включён в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Строительно-монтажные работы выполняет ООО «Альфа-Строй». В соответствии с договором строительство должно быть завершено до конца года.

http://rkomi.ru/news/81557/