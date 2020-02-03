Специализированная детско-юношеская конноспортивная школа в селе Выльгорт

Рабочая поездка Главы Республики Коми началась с посещения Специализированной детско-юношеской конноспортивной школы.

В школе занимается 85 человек, как на начальном уровне подготовки, так и на профессиональном спортивном. Есть пони-клуб для детей 5-10 лет, «Клуб любителей лошадей» и спортивно-оздоровительная группа по адаптивной физической культуре.

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина Правительство региона уделяет большое внимание обеспечению граждан с инвалидностью всеми необходимыми условиями для занятия спортом.

http://rkomi.ru/news/81556/