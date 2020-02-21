ОДИН В ЗИМНЕЙ ТАЙГЕ 4 ДНЯ В ПОИСКАХ ХАРИУСА 3 НОЧИ В ЗЕМЛЯНКЕ Часть 1

Зимняя рыбалка на хариуса. Небольшая речка в глухой тайге, где нет ни связи, ни интернета. Старая землянка. Вся надежда только на самого себя. Предлагаю вашему вниманию 1-ю часть моего 4-х дневного похода. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283