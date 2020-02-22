ОДИН В ЗИМНЕЙ ТАЙГЕ 4 ДНЯ В ПОИСКАХ ХАРИУСА 3 ДНЯ В ЗЕМЛЯНКЕ Часть 2

Второй день моего пребывания в таёжной глуши. Было всё, и поломка техники, и трудовая рыбалка. Были и поклёвки, и вываживание в лунку такой сильной рыбы, как ХАРИУС. Ну а вечер за вкусным ужином в старой землянке — это просто СЧАСТЬЕ !!! Жизнь в тайге — что может быть прекраснее ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283