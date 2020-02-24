20 февраля в МБДОУ «Детский сад «Сказка» города Вуктыла состоялся финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2020». Муниципальный этап стартовал 22 января и в конкурсе профессионального мастерства участвовали Олеся Иванова (МБДОУ «Детский сад «Сказка»), Елена Губарь (МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»), Валерия Трошнева (МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик») и Анна Парамонова (МБДОУ «Детский сад «Солнышко»).