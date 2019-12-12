Заседание Антинаркотической комиссии

В Коми снизилось количество ДТП в состоянии опьянения.

Информация об этом прозвучала на заседании Антинаркотической комиссии в Республике Коми, которое состоялось сегодня, 11 декабря, под председательством Сергея Гапликова.

Как отмечено в докладе Минздрава Коми, за десять месяцев этого года в республике совершено 73 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей транспортных средств в состоянии опьянения. В прошлом году было зарегистрировано 130 таких ДТП.

http://rkomi.ru/news/80719/