Награждение победителей и призёров конкурса профессионального мастерства «Ценный кадр»

Михаил Порядин поздравил «ценные кадры» Республики Коми с победой в конкурсе профмастерства.

Сегодня, 5 декабря, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призёров конкурса профессионального мастерства среди государственных гражданских служащих Республики Коми и муниципальных служащих в Республике Коми «Ценный кадр».

http://rkomi.ru/news/80555/