Встреча с победителями грантового конкурса молодёжных инициатив

Сергей Гапликов встретился с победителями грантового конкурса молодёжных инициатив.

Всероссийский конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодёжи. В этом году в конкурсе приняли участие 108 человек из Республики Коми. Семеро из них стали победителями и получили на реализацию своих проектов федеральную поддержку в общем объёме 4,2 млн рублей.

В ходе встречи победители грантового конкурса Росмолодёжи рассказали об успешно реализованных проектах, планах по их дальнейшему развитию, а также поделились новыми идеями самореализации. Сергей Гапликов поблагодарил ребят за активную жизненную позицию, искреннее стремление участвовать в развитии родной республики, а также ответил на вопросы.

http://rkomi.ru/news/80419/