Рабочая встреча с мэром Воркуты Игорем Гурьевым

Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с мэром Воркуты Игорем Гурьевым.

Рассмотрены вопросы социально-экономического развития заполярного города, прохождения отопительного зимнего периода, исполнения поручения Президента России по разработке Плана развития Воркуты и Инты.

Напомним, План развития Воркуты и Инты был представлен на заседании Правительства Республики Коми 21 ноября. Сейчас по поручению главы региона стратегический документ дорабатывается.

http://rkomi.ru/news/80483/