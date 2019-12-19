Встреча с лидерами международного движения «Абилимпикс» в Республике Коми

Сергей Гапликов встретился с лидерами международного движения «Абилимпикс» в Республике Коми.

Встреча состоялась 18 декабря. В ней приняли участие представители сборной команды Коми, достойно выступившей на отборочном и финальном этапах V Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве, педагоги-наставники, а также министр образования, науки и молодёжной политики региона Наталья Якимова.

Основная цель международного движения «Абилимпикс» — это профессиональная ориентация и содействие в трудоустройстве гражданам с инвалидностью.

Республика Коми поддерживает и активно участвует в развитии движения с 2016 года. В первом региональном чемпионате приняли участие 16 человек, в этом году – уже 108. Число компетенций увеличилось с 2 до 17. Возраст участников составляет от 14 до 65 лет.

В этом году на отборочном и Национальном чемпионатах «Абилимпикс» в Москве Республику Коми представили 11 человек – это школьники, студенты и работающие специалисты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Трое ребят взяли призовые места, остальные признаны лучшими в своих компетенциях.

http://rkomi.ru/news/80897/