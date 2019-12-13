Сергей Гапликов напутствовал призывников из Коми, готовящихся к отправке на военную службу.

Сегодня, 10 декабря, глава региона посетил сборный пункт военного комиссариата Республики Коми в городе Емве Княжпогостского района.

Призывная кампания в регионе проходит в плановом режиме. За период её проведения на муниципальные призывные комиссии явилось около 6 тысяч человек. Со сборного пункта к месту прохождения военной службы отправлено около 1300 военнослужащих. Из них в воинские части Министерства обороны Российской Федерации – более 1100 человек, в том числе 400 – в воинские части Северного флота, ещё 130 человека проходят службу в воинских частях Национальной гвардии.

http://rkomi.ru/news/80695/