РЫБАЛКА С МОРОЗНЫМ ВЕТРОМ ЗАКРЫТИЕ ПО НАЛИМУ САПОГИ «МЕДВЕДЬ» ОТ «ВЕЗДЕХОДА»

Морозный ветер обжигает лицо и руки. Но мы с Григоричем опять на реке Печора. Закрываем сезон по налиму. Ну и не забываем про хариуса. Холодная погода — время испытаний для новых сапогов » Медведь» , которые компания «Вездеход» предоставила мне для тестирования в суровых северных условиях.Испытания провели. Оценка 5+ Вот ссылка, где можно приобрести эти сапоги : https://www.vezdekhod.com/gde-kypit-v-roznizy/ На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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