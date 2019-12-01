01.12.19 ПРОВЕРКА ПАЛОК ВЕДРО НАЛИМА КЛЁВ БЕЗ ПРОМАХА
Проверка палок после пятидневного перерыва принесла неплохие результаты. По ходу начался клёв налима ! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :
Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…
Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!
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