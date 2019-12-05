РЫБАЛКА С ГРИГОРИЧЕМ Часть 2 ПРОВЕРКА ПАЛОК ЕСТЬ ТРОФЕЙНЫЙ

Рыбалка продолжается. Проверяем палки на налимов. Григорич прочитал рыбацкую присказку : «Петыр Павел — рыбный Бог, дай нам рыбки на пирог ! » И рыба действительно пошла. К сигу и хариусу добавились 11 налимов. Один из них был около 4-х кг. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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