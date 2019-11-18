«УРАГАН» — МАШИНА ЗВЕРЬ ЭКОНОМНАЯ ВЕРСИЯ «УРАГАНА»

Ураган — это лучшая техника по проходимости по глубокому снегу. В этом я убедился сам.( у меня Ураган-Универсал) Очень довольны этой техникой и владельцы Ураганов Сибирь,которые при заказе по моему промокоду «Рыбак Коми» получили скидку 4 процента.В этом ролике показано видео Григория Афанасьева, где он показывает,как он сделал своими руками рамку для толкача и руль, сэкономив при этом немалую сумму при заказе. Компания Ураган выпускает различные модели от маленького «Компакта» до огромного «Медведя». Весь модельный ряд вы можете посмотреть на сайте «Урагана» http://buks1.ru/ На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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