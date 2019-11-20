ПЕРВЫЙ ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ ЭКСТРИМ УСТАНОВКА ПРОДОЛЬНИКОВ НА НАЛИМА

Вот и наступили долгожданные морозы. Но вместе с ними и начались проблемы. То машина не завелась, то дороги не чищены, то лёд или зашугован или слишком тонкий. Но разве смогут какие то проблему удержать от любимого дела, когда появилась малейшая возможность. Дело сделано ! Первые продольники на налимов установлены ! Ура ! Поехали !!! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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