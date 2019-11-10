ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2019 — 2020 Часть 4 ПЕРВЫЙ ЛЁД ПОКОРЁН ЩУКА НА ЖЕРЛИЦЫ

Мороз сделал своё дело. Лёд окреп. И мы наконец то смогли поставить жерлицы по всей площади озера.И они показали отличный результат ! Первый лёд покорён ! Зимний сезон открыт ! Праздник состоялся ! Ура ! Ура ! Ура ! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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