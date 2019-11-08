ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2019 2020 ЧАСТЬ 3 МЕНЯЕМ ОЗЕРО ЕСТЬ ОКУНЬ Plover ru КОМИ ЗАСОЛ

Так как тонкий лёд не позволил нам выйти на основную часть озера, мы решили проверить другое. Которое нас порадовало крепким льдом и наличием окуней. Ну а посиделки у костра под чаёк с дымком да ташкентский плов — это вообще сказка. Кстати указав при заказе в интернет магазине Plover.ru промокод KOMI вы получите 3% скидки ! https://plover.ru/ вот ссылочка на этот магазин.

Канал Сергея Божко : https://www.youtube.com/channel/UCaGESOw11my-PdNkuMpSMzw На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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