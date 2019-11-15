15.11.19 ПЕЧОРА ОСТАНОВИЛАСЬ НАДОЛГО ЛИ ?

Затянувшееся межсезонье. Обильный снегопад. Мороз -20 И сразу новый снегопад с метелью. И вот наконец то наша Печора местами остановилась. Сковало шугу от берега до берега. Но это возможно ненадолго,так как резко потеплело до +1 и идёт резкий подъём воды… Ну а чем занимаюсь я в это время смотрите сами… На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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