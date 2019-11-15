Осень 2019 ТРОФЕЙНАЯ ЩУКА Крокодил Данди Оригинал

На улицу невозможно выйти. Это просто снежная аномалия. И чтобы немного согреться , предлагаю вашему вниманию короткое видео, снятое этой осенью на смартфон. Мой племянник Роман умудрился вытащить трофейную щуку весом 6 кг, которая зацепилась за край губы одним крючком двоечки-вертушки. Адреналин зашкаливал ! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283