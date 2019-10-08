ОХОТА НА УТОК КОНТРОЛЬНЫЙ В ГОЛОВУ 18+

Рыба в сети не идёт, перелёта уток тоже нет. Видать с заездом в эту осень мы опоздали …Но всё таки без добычи мы домой не вернулись. В ролике будет показан добор подранков, кровь. Так что уберите детей от экрана. Сразу отвечу на комментарии, которые скорее всего пойдут после просмотра. Мгновенная смерть для дичи лучше, чем долгая и мучительная от ран в кустах. Дичь создана богом для пропитания людей, и это не убийство, а ОХОТА !!! А добирать подранков должен каждый уважающий себя охотник. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!