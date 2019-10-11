ХОДОВАЯ ОХОТА ПУТИК ТЕСТЯ ЕСТЬ ДИЧЬ ЗАХОД НА ЛЮБИМОЕ ОЗЕРО

И снова заход на любимое озеро.На этот раз окружными путями. Погода прекрасная, и по пути охота на боровую дичь и уток. Навестил путик тестя, где не был уже 8 лет. За день протопал около 20 км. Дышал кристально чистым воздухом, наслаждался природой нашего Севера ! День удался ! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!