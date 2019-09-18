ВОЛШЕБНЫЙ КЛЁВ ОКУНЯ Часть 1

Сентябрьские деньки в нашем регионе выдались получше летних. Вода наконец то упала. И наконец то начала клевать рыба. Мы попали на такой волшебный клёв окуня о котором можно только мечтать.Ну а после такой рыбалки вкусный ужин под рыбацкий напиток в компании друзей в старом , но уютном домике, в старинной коми деревне. Лепота !!! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!