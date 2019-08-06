В ПОИСКАХ НОЖА ПРОГУЛКА ПО СЫРОМУ ЛЕСУ СБОР ГРИБОВ ПРОВЕРКА ИЗБЫ

Решил найти кизлярский нож с помощью МД , который потерял два года назад в болоте. Ну и заодно проложить более короткий путь к избе на озере. Но бесконечные дожди в нашем регионе и здесь устроили кучу проблем. Болото и ручьи разлиты больше ,чем весной . Ничего не получилось. Зато проведали избу и грибов набрали. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!