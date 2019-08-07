07.08.19 СОБИРАЕМ ЯГОДЫ ЛОВИМ ОКУНЯ Часть 1

Несмотря на то, что лета сей год в нашем регионе так и не было, ягоды всё же начали созревать. И любую свободную минуту мы теперь используем с пользой. Потихоньку наполняем морозильник ягодами. Ну и конечно же рыбалка. Подъём воды остановился, и рыба начала поклёвывать . На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!