Торжественная церемония вручения государственных наград
Сергей Гапликов в преддверии Дня Республики Коми вручил жителям государственные награды.
Торжественная церемония, приуроченная к 98-й годовщине со дня образования региона, состоялась сегодня, 19 августа, в Сыктывкаре.
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил собравшихся с наступающими праздниками – Днём республики и Днём государственного флага России, а также поблагодарил за большой, личный вклад в развитие региона.
http://rkomi.ru/news/77908/