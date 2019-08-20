Торжественная церемония вручения государственных наград

Сергей Гапликов в преддверии Дня Республики Коми вручил жителям государственные награды.

Торжественная церемония, приуроченная к 98-й годовщине со дня образования региона, состоялась сегодня, 19 августа, в Сыктывкаре.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил собравшихся с наступающими праздниками – Днём республики и Днём государственного флага России, а также поблагодарил за большой, личный вклад в развитие региона.

http://rkomi.ru/news/77908/