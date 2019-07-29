Рабочее совещание по вопросам развития социальной отрасли региона

Нацпроект «Демография»: в Коми построят новые корпуса для домов-интернатов.

Республика привлекла федеральное финансирование в объёме почти 600 млн рублей на строительство новых корпусов для Тентюковского и Кунибского домов-интернатов. Уведомление о предоставлении трансфера уже получено. Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов на рабочем совещании по вопросам развития социальной отрасли региона.

Расширение Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Кунибского психоневрологического интерната запланировано в рамках национального проекта «Демография». Финансирование строительства корпусов в этих интернатах ведётся в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Общая стоимость работ – 867 млн рублей, федеральный центр возьмёт на себя 95% расходов. В республику уже поступило уведомление о том, что в 2020-2021 годах бюджет России направит на реализацию этого проекта 588,6 млн рублей. Остаток необходимого финансирования будет предусмотрен на 2022 год.

http://rkomi.ru/news/77507/