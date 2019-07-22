Рабочая встреча с руководителем администрации Прилузского района Еленой Нестерюк

Ключевые отрасли Прилузского района демонстрируют позитивную динамику.

В ходе поездки в муниципалитет Сергей Гапликов ознакомился с работой пеллетного завода ООО «Лузалес» в посёлке Кыддзявидз, побывал на производственной базе ООО «ИИКО» в селе Объячево, посетил выставку достижений народного хозяйства Прилузского района и ярмарку подворий сельских поселений, а также поздравил жителей муниципалитета с 90-летием со дня образования Прилузского района.

По итогам рабочей поездки в Прилузье Глава Республики Коми провёл встречу с руководителем администрации района Еленой Нестерюк, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего развития муниципалитета.

http://rkomi.ru/news/77380/