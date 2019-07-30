Посылка от Сергея Божко из Донбасса

Распаковка посылки от друга из Донбасса. Рекомендую посмотреть,как эту посылку упаковывали : https://www.youtube.com/watch?v=lhEnwb0F0BE&t=89s

Канал Сергея Божко : https://www.youtube.com/channel/UCaGESOw11my-PdNkuMpSMzw На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!